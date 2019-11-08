林飛帆接民進黨副秘書長後首度返鄉助選 週六為他站台

民進黨副秘書長林飛帆。（資料照）

2019-11-08 12:09:09

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南第6選區立委因前國民黨主席洪秀柱出馬角逐，全國矚目，尋求連任的民進黨王定宇，明天一舉成立仁德競選總部與關廟、龍崎競選總部，凝聚地方的支持力量，為選戰衝刺；民進黨副秘書長林飛帆應邀站台，這將是他接任黨副秘書長之後，首度回到故鄉輔選。

第6選區涵蓋仁德、歸仁、關廟、龍崎的南關線，以及東區的29里等，王定宇表示，各區都會成立競選總部，除了串連發展特色的脈絡之外，也將是在地深化、服務的重要據點，與政府密切合作，攜手為下一代創造更美好的未來。

9日早上先成立仁德競選總部，下午成立關廟、龍崎競選總部，民進黨主席卓榮泰與副秘書長林飛帆，還有嘉義縣長翁章梁、政論節目主持人鄭弘儀，以及罷韓大將陳柏惟等將站台助講。

本屆立委選舉，王定宇拿下了全國最高票，連任之路，不僅面對選區重新劃分，還要迎戰全國最資深的洪秀柱，他強調，這場選舉，攸關本土政權的延續，絕對不能大意，懇請支持者切勿掉以輕心，明年1月11日要站出來投票，一起守護台灣。

王定宇指出，每張選票都是一份責任與使命，也背負鄉親的期待，身為人民的公僕，時刻不敢忘記選民的託付，進入國會後，全力推動修法，促進經濟繁榮、帶動地方發展、強化國家安全。

王定宇說，在地方的建設上，爭取跨越三爺溪、大甲排水、港尾溝溪3座自行車鐵橋，打造二仁溪水岸觀光休閒的新風情；也協助砲校遷移，推動聯外道路的闢建，促進關廟整體發展。

王定宇也提到，推動沙崙綠能科學城的發展，更是上任以來的重點工作之一，緊盯進度，設法排除各種困難，讓國家重大計畫可順利執行。

迎戰強敵國民黨前主席洪秀柱，立委王定宇9日成立仁德與關廟、龍崎競選總部，全力衝刺選舉。（記者吳俊鋒攝）

民進黨副秘書長林飛帆將應邀南下為王定宇站台。（記者吳俊鋒翻攝）

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