黑黑瘦瘦韓國瑜買豪宅 被白白胖胖的他稱只住公寓

被韓國瑜點名「白白胖胖」的台南市長黃偉哲說，「我只有好宅，沒有豪宅。」（記者蔡文居攝）

2019-11-08 12:07:17

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前說自己「黑黑瘦瘦」，並嘲諷台南市長黃偉哲等多位民進黨多位縣市長人選及總統蔡英文「白白胖胖」。最近「黑黑瘦瘦」的韓國瑜被踢爆買豪宅，而被說成「白白胖胖」的黃偉哲，自己是否有豪宅？黃偉哲今天受訪時說，「我只有好宅，沒有豪宅。」

黃偉哲說，他自己只有在結婚的時候，在台南永康有買一間200萬元的公寓。另外，他老婆娘家在善化有一戶她名下的房子，就這樣而已，他名下沒有任何豪宅，「我沒有任何隱藏版的房產」。

黃偉哲說，要參選任何公職，小至里長大至總統，財務狀況一向是受矚目的焦點。韓市長所購買的房子，雖然現在不在他名下，但讓大家對他如何取得和賣出的過程很好奇，尤其韓市長自己本身說有跟銀行貸款，而他的發言人卻說沒有向銀行貸款，到底這金流是怎樣？社會大眾都很好奇。

他說，這些購屋賣屋的事情都已過去了，應該可以昭公信，到底有無貸款？台肥有無拒絕後又接受？中間過程又是如何，大家都充滿好奇。總之，他個人尊重個資及個人理財，但凡事以可以公開透明的就應該公開透明。

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