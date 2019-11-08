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今天立冬「天下第一爽」 台南阿哲市長教這招

台南市長黃偉哲臉書P圖「泡在補湯中好蘇湖」，逗趣十足笑翻一堆人。（擷自臉書）

台南市長黃偉哲臉書P圖「泡在補湯中好蘇湖」，逗趣十足笑翻一堆人。（擷自臉書）

2019-11-08 10:58:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今天立冬，向來不惜「犧牲形象」大口吃、大力推薦台南美食的台南市長黃偉哲又出招了，臉書PO圖「泡在補湯中好蘇湖」，搞逗趣笑翻一堆人，網友歪樓留言「先泡一泡再喝光它」！

黃偉哲貼文說，「立冬補冬補嘴空」，天氣熱就吃溫補，同時推薦台南補冬料理美食，有羊肉爐、薑母鴨、藥膳大補，邀請大家一起來留言接龍分享。

網友留言，「市長要克制點別吃太多」、「台南美食之都不是說假的！今天晚餐羊肉爐」；也有人說，自己今天不能補，「因為下班回家已經23：00」。

南市第1選區立委參選人賴惠員推出溪北羊肉湯、薑母鴨老饕地圖，也是「趁燒燒來蹭溫度」，留言「我們台南不愧是美食聖地」。

也有網友推薦，如果沒空來台南享用美食，可以跟西港農會訂購麻油回家煮麻油麵線，加幾片肉或雞腿隨時都是台南味。

抓住今天立冬時機，台南市長黃偉哲PO臉文宣傳台南美食「大補帖」。（擷自臉書）

抓住今天立冬時機，台南市長黃偉哲PO臉文宣傳台南美食「大補帖」。（擷自臉書）

南市第1選區立委參選人賴惠員也上樓留言，力薦美食地圖。（擷自臉書）

南市第1選區立委參選人賴惠員也上樓留言，力薦美食地圖。（擷自臉書）

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