有機栽種每株只留1顆 台南青農種出高價紅龍果

南市農業局副局長李建裕（左）稱讚張祿棠（右）的紅龍果有機栽種技術一流，一株只留一顆。（記者楊金城攝）

2019-11-07 22:24:29

〔記者楊金城／台南報導〕台南市白河青農張祿棠，以有機栽種紅龍果，每株僅保留1顆細心呵護，保證每顆紅龍果重達800公克以上，甜度夠，他的紅龍果到台北第二果菜批發市場拍賣每公斤200元高價，在市場獨樹一幟。

張祿棠也建議說，台灣水果要打開外銷市場，可像日本水果一樣，以高品質、高單價、精緻化開拓外銷市場。66年次的張祿棠畢業於台大園藝系研究所，是台南市長黃偉哲的學弟，他畢業後回到故鄉白河從農經營「清新鮮果園」，生產花卉、果樹種苗、火鶴花、文心蘭為主。

張祿棠種植紅龍果僅4年多時間，去年第1次參加「全國紅龍果優質果品評鑑」就分別獲得冠軍、優等，今年再獲季軍，也獲選106台灣百大青農、台南市模範農民，連黃偉哲都要對這位學弟讚譽有加。

張祿棠說，以有機種植紅龍果採生態果園方式，首重土壤的環境健康，不施用化學肥料和農藥，堅持每株只留1果，讓養份集中，甚至1顆可重達1公斤以上，果肉吃起來Q彈，以高品質紅龍果打出自有品牌，站穩市場。

南市農業局副局長李建裕說，張祿棠的紅龍果在批發市場拍賣出高價，高於一般平均價的5倍，證明他用心栽種獲得市場肯定，站在市府立場就是鼓勵和輔導農民種好水果、賣得好價錢、過更好的生活。

張祿棠的紅龍果，每株僅保留一顆細心呵護，果形飽滿，果肉Q彈，甜度和香氣足。（記者楊金城攝）

青農張祿棠（左2）的紅龍果屢屢獲獎，南市農業局副局長李建裕（右2）當面肯定，也鼓勵農民種好水果、賣得好價錢。（記者楊金城攝）

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