傳統藝術比賽暖身 台南囝仔地表最強「LOCAL」開箱

南市教育局創意開箱設計宣傳今年度傳統藝術比賽。（記者洪瑞琴翻攝）

2019-11-07 22:30:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市校園「陣頭」有多厲害？來看地表最「LOCAL」的創意開箱文就知道！南市教育局首發創意開箱設計宣傳活動，為11月16日將在新營體育場登場的今年度國民中小學傳統藝術比賽暖身，「台灣味」的藝陣道具逐一排列，呈現傳統藝術精髓有夠讚。

南市傳統藝術比賽是年度各校盛會，比賽項目包括創意藝陣、廣東獅、台灣獅、武術、跳鼓陣、舞龍、獨輪車、傳統藝陣、鼓術等9項。

南市教育局邀請東原國中師生合力開箱，河東國小和新營區新興國小協助募集傳統藝術道具，眾多設備道具一字排開，展現傳統藝術比賽豐富元素，參與開箱照製作的學生發揮創意拼出完整圖樣，展現團隊特色，學生們都玩得很開心。

南市教育局表示，每年參與人數眾多，今年共有166校、234個團隊報名，估計約學生4319人，帶隊教師及工作人員947人參與，其中東原國中和歸南國小更各有4個團隊報名比賽。

南市教育局長鄭新輝說，比賽目的主要為各校團隊展演提供互相觀摩學習機會，不僅給孩子多元的展演台臺，也提升其自信心，歡迎大家來為台南囝仔加油打氣，讓傳統藝術發揚光大。

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