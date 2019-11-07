安平暮色～追香曲 古堡夕照400年來首辦茶會

台南市茶藝促進會今天在安平古堡擺出茶席，為將於22日舉辦的「安平暮色～追香曲」大型茶會暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）

2019-11-07 22:17:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕4百年前戰鼓煙硝味不再有，取代的是茶香！

為了讓愛茶人有機會在美麗的「安平夕照」下享受迷人茶香，台南市茶藝促進會將於11月22日在安平古堡舉辦「安平暮色～追香曲」首場大型茶會，結合安平暮色浪漫風情，彙集精彩的茶藝文化和藝文展演，在充滿歷史氛圍場域中，打造茶藝饗宴。

今（7）日茶藝促進會先擺出茶席暖身宣傳，理事長洪國華說，這次茶會所用第1款茶品，邀請鑽研焙茶工藝數10年的「凃師父」凃宗和，精焙一款珍貴難得的大禹嶺高冷烏龍茶，展現幾近失傳的傳統凍頂式烏龍風味「香甘滑重」，茶湯帶濃郁花果香，第2款茶則是與會茶師們精心準備的各種私藏佳茗，讓整場茶會猶如極品好茶的「武林大會」。

此外，為展現安平在地特色，主辦單位也邀請多位在地陶藝家以台灣歷史代表文物的「安平壺」概念，設計符合現代茶藝需求的茶倉，將在現場展出。

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