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蘇嘉全婉辭列名民進黨不分區 卓榮泰：會向提名委員會報告

民進黨主席卓榮泰下午5點到新營為台南市第一選區為黨提名立委參選人賴惠員助選。（記者楊金城攝）

民進黨主席卓榮泰下午5點到新營為台南市第一選區為黨提名立委參選人賴惠員助選。（記者楊金城攝）

2019-11-07 17:52:28

〔記者楊金城／台南報導〕民進黨主席卓榮泰今天下午到新營為台南市第一選區黨提名立委參選人賴惠員助選，他說，立法院長蘇嘉全昨天在一場聚會私底下再度對他表明婉辭民進黨不分區立委列名，他將在不分區提名委員會提出蘇嘉全完整說法向委員會報告。

如果蘇嘉全不再列入不分區提名，下屆立法院院長人選勢必得重新思考。

卓榮泰說，蘇嘉全院長之前和昨天都曾對他表達婉辭民進黨不分區列名，他接受蘇院長完整說法，他將在不分區提名委員會提出報告，目前委員會也還未定案，他不宜評論其他人選是否列名，下週三（13日）中執會將表決不分區提名名單，在此之前我們要做很多的努力。

卓榮泰下午在新營區民治路站街頭為賴惠員助選，向鄉親拉票；他今天、明天在台南市為黨籍立委參選人助選，呼籲選民支持總統蔡英文連任、國會過半，他對台南市民進黨立委選情揮出6席全壘打十分有信心。

民進黨主席卓榮泰下午5點到新營為台南市第一選區為黨提名立委參選人賴惠員助選。（記者楊金城攝）

民進黨主席卓榮泰下午5點到新營為台南市第一選區為黨提名立委參選人賴惠員助選。（記者楊金城攝）

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