林志玲南美館婚宴成開端 黃偉哲擬推台南古蹟婚禮觀光

台南市長黃偉哲認為，林志玲在南美館1館辦婚禮宴會，對於城市行銷是好事。（記者洪瑞琴攝）

2019-11-07 20:05:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南女兒」名模林志玲與日本「放浪兄弟」成員Akira，傳將於17日下午在南美館1館舉辦婚禮派對，台南市長黃偉哲今（7）日受訪表示，林志玲在南美館辦婚禮，對於城市宣傳行銷也是件好事，而台南擁有許多美麗景點，將來可適度提供拍婚紗或結婚，「這才是真正落實愛情產業錬，不是隨便講講而已」！

據了解，台南美術館有1館、2館，近來成為人氣夯點，林志玲與婚禮規劃團隊對於南美館1館典雅古蹟建築與中庭迴廊氛圍情有獨鍾，蒼穹老樹陪伴舊磚牆見證歲月，大約於2週前低調保密勘定場地。

台南市長黃偉哲說，台南近來完成不少美麗景點，包括台灣船文化園區、左鎮文化館、安平歷史港濱公園「大魚的祝福」、台南山上水道博物館等，這些景點開幕了，也提升台南觀光一線城市的地位。

黃偉哲說，相信民眾會高興期待林志玲選在南美館1館辦浪漫婚禮，到時候演藝或時尚界模特兒及追星族聚集台南，正是城市行銷機會，他們也可順道旅遊逛台南。

對於可能會有人質問南美館1館供私人婚禮聚會，「林志玲可以，我也可以？」黃偉哲說，台南有許多美麗古蹟景點，將會規劃適度開放方式，「不能有烹煮湯湯水水」，破壞影響景點的前提下，歡迎佳偶佳人來拍婚紗或結婚，可再創觀光新亮點，林志玲在南美館辦婚禮應該不會是「空前」首例，如果以後沒有的話，一定會被其他人抗議！

台南美術館1館古蹟建築氛圍獨特。（記者洪瑞琴攝）

台南美術館1館古蹟建築氛圍獨特。（記者洪瑞琴攝）

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