為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

看見清流！台南最大竹溪水質淨化廠今啓用

竹溪水質淨化場施工時空拍圖。（圖由南市水利局提供）

竹溪水質淨化場施工時空拍圖。（圖由南市水利局提供）

2019-11-07 16:10:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕竹溪「築夢之溪」看見清流！中央及地方合力耗資2億多元，台南處理水量最大的竹溪水質淨化場今（7）日完工啟用，見證城市親水環境又邁進新里程碑。

竹溪周邊環境改造計畫，先由行政院前院長賴清德（時任市長）、前代理市長李孟諺任內規劃推動，現由市長黃偉哲及市府團隊接棒持續進行竹溪親水綠廊營造計畫，可說是城市親水建設「代代銜接」重要指標。

今天啓用典禮，由台南市長黃偉哲、行政院環保署副署長蔡鴻德共同主持。黃偉哲表示，竹溪以前給人掩鼻而過的「黑龍江」印象，變成潺潺清溪水流，繼淨化場完工後，周邊綠廊營造期望在明（2020）年新年前完工，成為台南在地居民及外地遊客休閒新景點。

淨化場工程費獲環保署補助1億6200萬元，加上市府配合款1億3100萬元，共計2億9300萬元。

南市水利局自2017年啟動竹溪水體水質改善工程，利用截流設施全量截流每日5萬7000噸污水，其中2萬2000噸水量進入水質淨化場處理，每日估計可去除1188公斤的污染物，並將處理後乾淨水體做為整體水岸景觀河道水源，營造竹溪清淨溪流。

南市水利局表示，水質淨化工程場址位在體育園區末端橄欖球場北側空地，利用完全無添加化學藥劑的接觸曝氣工法，讓水中微生物附著於濾材生長，以降解水中污染物，過程中產生的生物污泥以專管排入鄰近污水下水道管線，進入污水處理廠進行處理，避免未來運轉時對於區內景觀與活動影響。

此外，處理設施多採地下化設置，完成後地面將恢復成草地作為球場練習空地或其他活動使用，且該場址距離最近民宅有300公尺以上，地面機房將選用低噪音設備與雙重結構隔間進行隔音，不影響民眾居住環境。

竹溪水質淨化場採用繩狀接觸濾材。（記者洪瑞琴翻攝）

竹溪水質淨化場採用繩狀接觸濾材。（記者洪瑞琴翻攝）

竹溪水質淨化廠今天啓用典禮。（記者洪瑞琴攝）

竹溪水質淨化廠今天啓用典禮。（記者洪瑞琴攝）

竹溪水質淨化場就在底下，面積約2450平方公尺，可謂是竹溪清凈的「心臟地帶」。（記者洪瑞琴攝）

竹溪水質淨化場就在底下，面積約2450平方公尺，可謂是竹溪清凈的「心臟地帶」。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
竹溪整治 南市府再計劃「墓地變公園」
2018-11-28 23:50

竹溪整治 南市府再計劃「墓地變公園」
竹溪景觀工程爆爭議 地主怒嗆毀掉老樹玉石俱焚
2018-10-11 20:00

竹溪景觀工程爆爭議 地主怒嗆毀掉老樹玉石俱焚
鼓勵多元投資 ETP造市競賽活水踴躍

鼓勵多元投資 ETP造市競賽活水踴躍
都市污水道創造「築夢之溪」
2018-04-24 22:00

都市污水道創造「築夢之溪」
擺脫「黑水溝」罵名！ 台南竹溪流域將加速整治
2016-11-03 21:11

擺脫「黑水溝」罵名！ 台南竹溪流域將加速整治

網友回應

臺南市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播