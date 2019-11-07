看見清流！台南最大竹溪水質淨化廠今啓用

竹溪水質淨化場施工時空拍圖。（圖由南市水利局提供）

2019-11-07 16:10:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕竹溪「築夢之溪」看見清流！中央及地方合力耗資2億多元，台南處理水量最大的竹溪水質淨化場今（7）日完工啟用，見證城市親水環境又邁進新里程碑。

竹溪周邊環境改造計畫，先由行政院前院長賴清德（時任市長）、前代理市長李孟諺任內規劃推動，現由市長黃偉哲及市府團隊接棒持續進行竹溪親水綠廊營造計畫，可說是城市親水建設「代代銜接」重要指標。

今天啓用典禮，由台南市長黃偉哲、行政院環保署副署長蔡鴻德共同主持。黃偉哲表示，竹溪以前給人掩鼻而過的「黑龍江」印象，變成潺潺清溪水流，繼淨化場完工後，周邊綠廊營造期望在明（2020）年新年前完工，成為台南在地居民及外地遊客休閒新景點。

淨化場工程費獲環保署補助1億6200萬元，加上市府配合款1億3100萬元，共計2億9300萬元。

南市水利局自2017年啟動竹溪水體水質改善工程，利用截流設施全量截流每日5萬7000噸污水，其中2萬2000噸水量進入水質淨化場處理，每日估計可去除1188公斤的污染物，並將處理後乾淨水體做為整體水岸景觀河道水源，營造竹溪清淨溪流。

南市水利局表示，水質淨化工程場址位在體育園區末端橄欖球場北側空地，利用完全無添加化學藥劑的接觸曝氣工法，讓水中微生物附著於濾材生長，以降解水中污染物，過程中產生的生物污泥以專管排入鄰近污水下水道管線，進入污水處理廠進行處理，避免未來運轉時對於區內景觀與活動影響。

此外，處理設施多採地下化設置，完成後地面將恢復成草地作為球場練習空地或其他活動使用，且該場址距離最近民宅有300公尺以上，地面機房將選用低噪音設備與雙重結構隔間進行隔音，不影響民眾居住環境。

竹溪水質淨化場採用繩狀接觸濾材。（記者洪瑞琴翻攝）

竹溪水質淨化廠今天啓用典禮。（記者洪瑞琴攝）

竹溪水質淨化場就在底下，面積約2450平方公尺，可謂是竹溪清凈的「心臟地帶」。（記者洪瑞琴攝）

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