母語在家學？ 台南小英競總籲所有媽媽站出來抵制歧視

國民黨總統參選人韓國瑜、李佳芬夫婦提出「母語在家學」，台南小英競選總部發言人李退之（見圖）與立委參選人林宜瑾今天召開記者會，抨擊兩人貶低母語的重要性呼籲所有媽媽站出來，抵制這種歧視言論。（資料照）

2019-11-07 16:19:33

［記者劉婉君／台南報導］國民黨總統參選人韓國瑜、李佳芬夫婦提出「母語在家學」，台南小英競選總部發言人李退之與立委參選人林宜瑾今天召開記者會，抨擊兩人貶低母語的重要性呼籲所有媽媽站出來，抵制這種歧視言論。

李退之表示，韓國瑜夫婦長期生活在北京話生活圈，才會覺得學習在地母語沒有價值，韓國瑜自稱庶民，其實根本不庶民，自稱接地氣，其實只是竹籬笆內的地氣。此次總統大選，國民黨居然出現與台灣多元社會脱軌的參選人，也因為副手難產，「韓佳配」的可能性大增。

林宜瑾說，許多台灣人小時候都曾經歷講台語被罰、歌仔戲和布袋戲被禁的年代，只有在威權統治的年代，才會嚴格限制人民必須學習什麼語言，語言乘載一個族群的文化與記憶，失去母語的族群就如同失去自己的歷史，所以蔡英文執政後，將客語、台語、原住民語列為國家語言，今年更成立公視台語台，復甦民眾講母語的能力與權益，她質疑，韓國瑜貶低母語的重要性，故意塑造外語和母語的對立，是不是替他的維多利亞學校擴張市場？同時呼籲同選區的國民黨立委參選人說明自己的立場。

李退之指出，自己的父親是外省人，年老後因為不懂台語，與家族互動出現緊張，希望這樣的文化藩籬，不要再出現台灣社會，總統參選人應該要珍視本土文化，發揮多元語言的競爭力。

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