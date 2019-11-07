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傳林志玲南美館辦婚禮 南市議員：反對在古蹟辦婚宴

針對林志玲婚禮傳出將於台南美術館1館舉行，南美館長潘襎表示，南美館樂於提供幸福場域，也很期待，但目前還未發生。（記者蔡文居攝）

針對林志玲婚禮傳出將於台南美術館1館舉行，南美館長潘襎表示，南美館樂於提供幸福場域，也很期待，但目前還未發生。（記者蔡文居攝）

2019-11-07 15:02:38

〔記者蔡文居／台南報導〕台灣第一名模林志玲婚禮傳出將於17日在台南美術館1館舉行。不過，南美館館長潘襎今天下午在議會答詢表示，南美館樂於提供幸福場域，也很期待，但目前還未發生。由於南美館是市定古蹟，市議員洪玉鳳表示，她贊成林志玲來南美館辦婚禮，但如果是辦婚宴，她絕對反對到底。

台南市議會今天下午安排台南市美術館到市議會進行專案報告，包括文化局長葉澤山及南美館館長潘襎等人到議會備詢。

包括市議員陳怡珍、王家貞、洪玉鳳等人均對林志玲到台南辦婚禮一事，包括未來如有機會在南美館辦婚禮，審核機制及收費如何等議題提出質詢。

文化局長葉澤山說，他也是從媒體知道，問過南美館，館方也沒有這方面的訊息。

南美館長潘襎則表示，南美館訂有場地的管理辦法，租借不能與美館營運時間和管理相違背，也不能有明火，不能影響參觀人潮。收費部分館方會依坪數來收費，但目前對方並未連絡館方，也沒敲訂時間，館方是樂於提供幸福場域，但目前還未發生。

潘襎表示，林志玲如要來南美館辦婚禮，我們很期待，不過目前並沒有完成租借程序，相關訊息也都是外面流傳的。如果真的落在南美館，會跟大家報告。

市議員洪玉鳳說，如果在古蹟辦婚禮十分歡迎，但是如果是辦婚宴，她絕對反對到底，因為這對古蹟是糟蹋。

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