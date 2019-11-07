台南將軍蘆筍餐首發 要吃搶訂要快

農糧署南區分署長姚志旺（左一）、將軍農會總幹事吳明成（左二）等人稱讚將軍蘆筍餐好吃。（記者楊金城攝）

2019-11-07 13:47:05

〔記者楊金城／台南報導〕將軍區農會為推展地方特產綠蘆筍，11月17日將在農會廣場首次舉辦「紅將軍綠蘆筍品牌行銷推廣活動」，蘆筍不只有蘆筍汁，還有蘆筍冰淇淋、果凍，並推出蘆筍餐1桌只要2千元，民眾要趕快搶訂。

將軍區是國產蘆筍主產地，目前約有露天、溫（網）室栽種各約30公頃，溫（網）室栽種的蘆筍產季幾可全年，將軍農會以紅將軍品牌行銷將軍綠蘆筍，目前台北批發價平均1公斤200元。

17日當天活動安排蘆筍冰淇淋、果凍DIY、蘆筍削皮、蘆筍分級等蘆筍應用體驗，也有台南應用科技大學的蘆筍調飲教學試飲、成功大學的蘆筍桌遊等系列活動，並提供將軍青農多項農特產品試吃品。

農糧署南區分署長姚志旺說，希望經由產業行銷活動的方式，帶動將軍區的農業發展，營造新一波農業新契機。

農會並推出蘆筍風味餐品嘗會，有蘆筍炒飯、沙拉、海鮮羹、排骨湯、鮮蝦炒蘆筍、烤虱目魚片等料理，限定20桌，1桌只要2000元，嘗一口「食在地，享當季」的好滋味，感受「將軍」好風情

將軍區農會總幹事吳明成說，紅將軍綠蘆筍品牌行銷推廣活動，由水土保持局台南分局補助經費，今年農會蘆筍契作面積增加，希望透過蘆筍農業產業行銷活動，提高國產鮮蘆筍的市場，同時展現近年將軍農業經營及青年農民輔導成果，引領青年返鄉從事農業經營風潮，讓蘆筍產業持續發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法