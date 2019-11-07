病原判讀更快更準 奇美醫微生物檢驗系統智能化

奇美醫學中心微生物檢驗自動化設備及影像掃描系統啟用，讓病原判讀更快速也更精準。（記者劉婉君攝）

2019-11-07 13:45:22

［記者劉婉君／台南報導］為病人爭取及早治療的先機，奇美醫學中心微生物檢驗自動化設備及影像掃描系統今天啟用，讓檢驗從傳統手工進階至智能化，使病原判讀更快速也更精準。

奇美醫學中心病理中心臨床病理技術主任詹坤振表示，感染症是病人住院常見的原因之一，皮膚傷口、呼吸道、腸胃道、泌尿道等都可能因病菌侵襲，造成病人發燒及各種症狀，若細菌進入全身血液，甚至可能引發敗血症。

詹坤振說，致病菌種的檢驗結果往往為治療帶來成功的曙光，但過去致病菌的檢驗相當耗費人力及費時，約需72至96小時，新系統上線後，透過自動化設備及流程優化，其中使用亞洲少見的磁珠接種科技進行細菌培養，可將檢驗時間縮短1至2天，準確度也更高，而培養過程與檢驗結果等紀錄，亦可完整保留下來，搭配人工智能演算，成為檢驗智能化的基礎。

奇美醫學中心微生物檢驗自動化設備及影像掃描系統啟用，讓病原判讀更快速也更精準。（記者劉婉君攝）

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