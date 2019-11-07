「世界最香」才敢大聲！ 台南胡麻好菜上桌

南市副秘書長王揚智（左2）偕同市議員蔡秋蘭（左3）等人試吃宣傳。（記者洪瑞琴攝）

2019-11-07 13:03:41

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2019台南胡麻季農業產業文化活動即將登場，今年主題「台南美味．如麻」，市府今日偕同農會大力宣傳，將各式胡麻油料理與農特產品端上桌，香氣四溢、魅力無法擋！

台南市長黃偉哲因出席市議會備詢，指派副秘書長王揚智扮「分身」，與各主要產區公所與農會共同推廣行銷，驕傲宣傳台南胡麻色香味「獨步全球」，歡迎消費者來品嚐。

現場滿滿各式農特產品之外，接下來冬令時節也是國人食補季節，胡麻油料理更是放大絕，搶當主視覺，王揚智與來賓們合力推薦這味食補材料，期許胡麻季文化活動衝高買氣！

南市農業局表示，台南胡麻的種植面積約1480公頃，產量為1500公噸，種植面積及生產量逾全國的8成，胡麻生產獨特的自然景觀及地方文化特色，具有經濟價值，更是台南非常重要的農特產品。

其中，西港區農會更取得通過食品安全衛生管理系統ISO22000及HACCP國際雙驗證標章，安全且有保障。

胡麻季文化活動各區接力登場，分別是11月16至17日在善化區農會廣場、12月30日在安定區公所西側停車場、12月7至8日在西港區農會後營倉庫。

善化活動會場有胡麻榨油體驗DIY、青年農民市集等活動項目；西港區有胡麻料理品嚐、芝麻糖DIY及農特產品市集；安定區有DIY體驗、身心手腦闖關遊戲、麻油美食品嚐及農民市集。

胡麻油料理令人垂涎。（記者洪瑞琴攝）

芝麻蛋皮蔬菜捲。（記者洪瑞琴攝）

胡麻油料理令人垂涎。圖為胡麻清油芋頭米粉。（記者洪瑞琴攝）

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