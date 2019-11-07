林志玲要回台南辦婚禮 藍營選將喊話：希望到後壁祖厝宴客

蔡育輝表示，林志玲要返鄉辦婚禮，鄉親與有榮焉，但也盼她能關注溪北地區邊緣化的問題。（記者蔡文居攝）

2019-11-07 12:41:14

〔記者蔡文居／台南報導〕台灣第一名模林志玲婚禮傳出將於17日在台南美術館1館舉行。台南市議會國民黨團書記長也是第一選區立委參選人蔡育輝今天表示，林志玲要返鄉辦婚禮，鄉親與有榮焉，都盼著她回後壁祖厝宴客，同時也盼她能關注溪北地區邊緣化的問題，並懇請志玲姊姊伸出援手。

蔡育輝表示，大家都知道志玲姊姊人美心也美，不過知道她是後壁人孩子的並不多，她要回鄉宴客的消息一出，鄉親們好像自己辦喜事一樣紛紛跟他打聽，是要到後壁古厝宴客，還是到古蹟台南美術1館宴客，他不是當事人親戚無從得知，但志玲姊姊是一個有高I Q和高EQ的美女，相信不會到有非常高爭議性的古蹟宴客。

蔡育輝說，很高興志玲姊姊回鄉宴客，她的高知名度立刻照亮她的故鄉，但讓人遺憾的卻是這是一個看不見未來的故鄉，因為自從台南縣市合併後，溪北地區每年減少約3000人，也就是從民國99年到107年3月，溪北地區共減少2萬4000多人，人口嚴重流失，沒重大建設，沒就業機會，沒行政資源，縣市合併成了原台南縣民心中永遠的痛，溪北地區敲起邊緣化哀愁的悲歌，故鄉的鄉親伸出熱情雙手擁抱志玲姊姊，也請志玲姊姊溫暖關愛的眼神，能關注故鄉邊緣化的困境，讓溪北地區鄉親看見未來、活出希望。

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