國小主任遭罰寫3千字心得 高市議員促教局長下台

國小主任罵韓國瑜遭罰寫3千字心得，綠營議員出面聲援。（記者葛祐豪攝）

2019-11-07 11:18:45

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市一位國小主任，因參加公民假日論壇，批評高雄市長韓國瑜常遲到、說幹話，卻遭教育局長吳榕峯罰寫3千字心得報告感想，對此高雄市民進黨與時代力量議員痛批「高雄市是戒嚴了嗎？」怒轟教育局長不適任，應該辭職。

高雄市綠營議員今早召開記者會，民進黨議員鄭孟洳指出，這位國小主任在公民論壇上發表的言論，當初市府說予以尊重，現在卻要被懲處，要寫3千字的心得，這樣的處罰矯枉過正，「今天公務人員在假日，不管任何的政治政治立場，我們都應該予以尊重。」

公務員出身的時代力量議員林于凱指出，公務員也是公民，下班的時候，從事一個言論自由的行為，基本上沒有違反行政中立，且他也不是參與政治性活動，這是一個公民論壇，讓市民發表對於市政的看法，能夠說他違反公務員服務法嗎？

林于凱質疑，為什麼要強迫這位主任交3千字的報告？「就是好大的官威啊」，對於一個行使公民的言論自由，「長官用高壓方式，想要強迫他寫一份可以畏服你玻璃心的報告，不是好的民主現象」，他並酸說「如果教育局長這麼喜歡叫人寫心得報告，建議他組一個讀書會。」

民進黨市議員黃文益說：「高雄市政府是戒嚴了嗎？」為什麼一個公務員，在假日對市長的政見提出他的看法，事後要遭到秋後算帳？這個是動用私刑，找不到任何法條來處分，居然叫人家寫3千字的心得，這是多麼荒唐的一件事情，「把人事主任的人格，踐踏成一個學生做錯事一樣。」

民進黨市議員林智鴻也批說，教育局的作法，「儼然成為韓國瑜的韓衛兵，這種作法只是製造寒蟬效應，基層的公務人員一定會大舉反彈」。

民進黨市議員高閔琳說，她與這位國小主任聯繫，主任對於受到這樣的遭遇，也覺得很無奈，也正在猶豫到底要不要寫心得報告。

綠營議員並批評教育局長吳榕峯，已經不適任，應該下台。

對此，高雄市副市長葉匡時表示，這是在一個公開場合批評長官的行為，學校人事主任是個敏感重要位子，一定要保持行政中立，所以他已經是行政不中立，違背行政中立法。

葉匡時說，根據公務人員服務法，也不可以在公開的地方批評你的長官，所以根據考績法要做一些處理。

教育局長吳榕峯則說，他是教育人員，當然要用教育的方式讓這位主任了解，所以請他閱讀第三屆第二次定期大會、129頁的報告，讓他去寫個心得報告，「我覺得這個是一個教育手段。」

吳榕峯說，他（國小主任）可以拒絕我們的要求。另針對民進黨議員要求他辭職，吳表示「自有公評」。

教育局長吳榕峯（左）拿出第三屆第二次定期大會的書面資料，強調寫3千字心得，是一個教育手段。（記者葛祐豪攝）

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