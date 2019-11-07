開放刷卡首月達30萬 台南藏金閣11月拍賣會週六登場

台南藏金閣11月二手家具拍賣會，將於9日登場，這次有225件家具、130件原木創作用品等供拍賣。（記者蔡文居攝）

2019-11-07 10:18:31

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局藏金閣11月二手家具拍賣會，將於9日（週六）上午9時開始，這次有225件家具、130件原木創作用品、單人書桌椅3組及12輛腳踏車等供競標。

環保局表示，藏金閣自10月15日推出信用卡繳費服務，民眾繳款更方便，目前民眾刷卡或行動支付金額達30萬元。本月二撐家具有50年代檜木衣櫥及實木3斗櫃及60年代櫸木搖椅，材質佳造型典雅值得收藏，此外還有牛樟奇石及木工師傅創作國寶級材質的肖楠木四方椅。

另外，這次拍賣有木作商品10個檜木存錢筒、10個檜木拍打器及12個檜木文鎮，檜木存錢筒每個售價500元、檜木拍打器每個售價200元，檜木文鎮每個售價100元。民眾可先上環保局藏金閣網站瀏覽拍賣品、平日賣商品及二手腳踏車，預先挑選。

環保局表示，本月資源回收兌換，將推出限量環保市民卡回娘家活動，當天持台南市限量環保市民卡點數兌換儲值加值金兩倍送。另，環保署秋冬國旅贈1萬綠點兌換劵活動即將於12月結束，請把握時間來藏金閣造訪拿1萬綠點，兌換藏金閣平日賣商品尚介肥2包或隔熱墊1個。

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