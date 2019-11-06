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虛擬Q幣連環騙！「警」惕當心假投資變詐騙伎倆

陳女在自己臉書公開說到台南地檢署送狀控告Q幣詐騙集團，希望不要再有人受害。（記者王俊忠翻攝）

陳女在自己臉書公開說到台南地檢署送狀控告Q幣詐騙集團，希望不要再有人受害。（記者王俊忠翻攝）

2019-11-06 23:59:27

〔記者王俊忠／台南報導〕兩年前從公家單位退休的陳姓女子，今年原本想從網路行銷尋找人生事業第二春，卻遇上網路Q幣虛擬貨幣騙局，她不知情的收購大量Q幣，後來Q幣大幅貶值，其公務員胞兄也跟著她栽入騙局，兩兄妹至少賠了150萬以上台幣，並在網路群組找到許多相同受害者、組成自救會，已蒐證向檢警報案追查網路詐財集團，提醒其他民眾勿再參與，以免受騙。

對於虛擬貨幣市場Q幣投資被民眾舉發涉及吸金騙局，台南市警局刑警大隊預犯組向民眾提出呼籲，假投資詐騙手法型態千變萬化，投資一定要審慎審查，並切記以下幾點，以防遭受詐騙錢財。

1、投資理財請謹記高獲利投資方案必定伴隨高風險，切勿貪圖高獲利而忘記、忽略查證投資標的的可靠性。

2、千萬不可、不要貿然相信網友宣稱來路不明的投資管道。

3、有的投資管道強調「穩賺不賠」、標榜「買空賣空」或報酬明顯不合理的投資方案，通常就是詐騙集團慣用的假投資、真吸金詐騙手法。

南市刑大表示，如民眾遇有疑似遭受詐騙情事，可撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」，尋求警方協助查證，以免辛苦打拚賺來的血汗錢像「肉包子打狗」有去無回。

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