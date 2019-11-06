「台南城市音樂節」8日起開唱 茄子蛋將登台

2019台南城市音樂節，人氣夯團茄子蛋加入演出陣容。（南市觀旅局提供）

2019-11-06 22:05:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2019台南城市音樂節暨貴人散步音樂節」，11月8日至10日帶來音樂派對，將在中西區金華新路封街開唱，人氣夯團茄子蛋加入演出陣容。

城市音樂節重頭戲之一，11月9、10日於康樂街與金華新路口打造免費戶外主舞臺，當天封街開唱，包括人氣夯團茄子蛋、排灣族創作歌手徹摩、來自花蓮被封為怪物新人的嘻哈新星莫宰羊、臺灣流行電子雙人組女孩與機器人、臺南在地嘻哈團體榕幫及5組國外樂團輪番上陣。11月9日，卡通頻道的飛天小女警也將以全球首次搖滾樂手形象於城市音樂節登場。

南市觀光旅遊局表示，因應城市音樂節戶外演唱會活動，11月8日上午9時起至11日晚上10時止，中西區金華新路（康樂街至金華路）將實施交通管制，路邊停車位將暫不開放停車。

演唱會活動9、10日兩天下午1點至9點，現場還有超過30攤特色市集，將帶來最在地的臺南小吃與文創小物。

由於演唱會場封街，參加主場演唱會的民眾可搭乘大台南公車0左、0右路環狀線於中國城（金華路）站下車、14路公車於中國城（中正路）站下車、77路公車於中正海安路口站下車或6路公車於康樂街口站下車即可步行抵達會場。

自行騎車或開車的民眾可多加利用「台南好停APP」，將車輛停放於會場周邊停車格或停車場（可停車於海安路地下、環河街、府前路停18、民生路等停車場）。

此外，欲前往「貴人散步音樂節LUCfest」6個Showcase展演場館的民眾，可視距離步行扺達，也可利用T-Bike公共自行車、電動機車等綠色運具輕鬆的低碳慢遊台南各景點。

2019台南城市音樂節免費表演時刻表。（記者洪瑞琴翻攝）

新加坡The Steve McQueens參加台南城市音樂節表演。（南市觀旅局提供）

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