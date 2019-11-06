台南立委參選人背心掀「粉紅戰爭」 網友笑：以為都是foodpanda...

有「美女議員」之稱的林宜瑾，全力衝刺立委選舉，背心與對手「撞色」，她認為純屬巧合。（記者吳俊鋒攝）

2019-11-06 20:11:05

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南第4選區立委競爭激烈，藍綠陣營都由現任市議員出馬角逐，國民黨的「天使」林燕祝力拚民進黨的「美女」林宜瑾，巧合的是，這2位地方政壇女強人不僅同姓，此次選舉背心竟然撞色，形成另類的「粉紅戰爭」，加上一樣的瘦高身形，讓她們跑行程時也常被鄉親誤認，年輕網友更妙喻，應該都以為foodpanda的吧...。

從參與學運時就有美女封號的林宜瑾，也被稱為議會「甜姐兒」，目前已6連霸，資歷頗深，這次更上層樓，要進軍國會，正全力衝刺選情。

林宜瑾強調，先前的競選背心多使用黃綠色，這次想要改變，就挑了深一點的粉紅系，顏色與競爭對手雷同，純屬巧合。

林燕祝則因台語諧音Angel，有了天使的稱號，市議員3連任的她表示，以往選舉時，都使用粉紅背心，這次竟會與別人撞色，也很納悶。

天使與美女之爭的粉紅戰役，在基層拜票就發生被錯認的誤會，林燕祝指出，曾經趨前向長輩問候，要自我介紹時，對方卻回說「我知道，妳昨天有來啊」，原來是將她與林宜瑾搞混了。

或許長輩眼花，誤認了雙林，年輕世代也認為，其實2人一樣都是粉紅色系，乍看更像時下正流行的美食外送服務foodpanda。

選戰倒數，林燕祝說，目前就是勤走基層，在路口、公園、市場等處努力拜票，但原本的服務處仍一樣維持運作，做好議員的本分。

林宜瑾則指出，現階段的選戰策略，就是陸、空並進，深入基層各重要場合掃街，甚至到家戶拜票，也配合網路宣傳任內爭取的建設，以及所提出的政見，尋求更多鄉親認同、支持。

因名字的台語諧音，有「天使」外號的林燕祝，強調從之前的競選迄今，都使用粉紅背心。（記者吳俊鋒攝）

林宜瑾與林燕祝的選舉背心撞色，形成另類的「粉紅戰爭」，網友笑稱誤以為都是foodpanda的。（記者吳俊鋒攝）

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