2、3期膀胱癌不必切膀胱 醫師：可試3合1組合治療

成大醫院放射腫瘤科主治醫師薛尉廷建議2、3期的膀胱癌患者可做保留膀胱的三合一組合治療。（記者王俊忠翻攝）

2019-11-06 20:02:41

〔記者王俊忠／台南報導〕對於膀胱癌第2期與第3期患者，成大醫院醫師表示，目前標準治療方式是做根除性的膀胱全切除術，可達到最佳治癒率，據統計5年存活率達60-70%，但需要搭配做尿路改道或膀胱重建，有些患者須終生使用外接蓄尿袋；有的則需重新適應人造新膀胱的解尿方式及續發性排尿問題等，因此常造成病人猶豫是否接受治療。

成大醫院放射腫瘤部主治醫師薛尉廷表示，對於因身體或心理因素無法接受膀胱切除手術，或對膀胱保留具有強烈意願的第2、3期膀胱癌患者，目前最有效的治療方式是包含膀胱鏡手術、放射治療及化學治療的三合一組合式治療。患者先接受膀胱鏡手術，儘可能清除大部分腫瘤後，再進行同步化學治療合併放射線治療，療程約5-8週。

薛尉廷指出，據醫學統計報告，接受三合一組合式治療的膀胱癌患者，在後續膀胱鏡檢查追蹤達到腫瘤完全消失的比例為60-75%，3-5年存活率介於50-65%，雖低於根除性膀胱全切除術，但已足夠列為侵襲性膀胱癌的標準治療之一；若病人無法接受化學治療，療效會降低約1-2成。而在保有膀胱的情況下，病人對治療後的生活品質及排尿行為等滿意度，普遍高於手術切除。

面對肌肉侵襲性膀胱癌的治療，薛醫師建議應與泌尿科醫師共同評估討論根除性膀胱切除術的可行性及相關影響。若無法接受手術或不願放棄膀胱，他特別提醒切莫因此放棄治療，應考慮以放射治療為主體的膀胱保留療法，仍能達成良好的疾病控制、維持膀胱功能，兼顧療效與生活品質。

薛醫師也提醒民眾保養膀胱之道有包括戒菸、多喝水、勿忍尿，避免接觸化學性染劑、審慎使用自抓的中藥。

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