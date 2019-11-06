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台南維冠大樓重建 「出雲居」2021年底完工
2019-11-06 19:27:20
〔記者洪瑞琴／台南報導〕「0206美濃地震」台南受創最嚴重的維冠大樓重建，目前基地工程已建到地上1層，未來新大樓將取名「出雲居」，代表「出運」意涵，展開新生命，預計2021年底完工。
為了解「0206美濃地震」台南維冠金龍大樓倒塌重建及後續處理情形，日本北海道大學吉田邦彥教授今（6）日在營建署副處長朱慶倫陪同下拜會台南市政府，由副市長許育典主持座談會，跟參與救災的工務局等單位作意見交流之外，並到重建基地實訪勘查。
市府全力協助維冠大樓重建，協助重建戶組成維冠都市更新會，完成都更程序，啟動重建工程，並運用善款提供相關補助，包括先拆除原大樓地下室結構以利後續重建工程，也價購不想回原地重建的災民土地，解決重建基地面積不足問題，另外協調銀行提供最優惠的貸款利率，讓重建戶資金到位。
市府表示，基地興建地下3層、地上15層的住宅大樓，總計48戶，重建經費約3.1億元，預計2021年底完工，而新大樓將取名「出雲居」，意寓「出運」，展開新生命。
吉田邦彥表示，在日本發生重大災難，政府認為是民間的事，不會給任何賠償，即使2007年修法，災害中房屋全毀最高僅可獲得300萬日幣的賠償，而台灣除了有善款捐助，災民還可要求國家賠償，甚至台灣政府面臨災民訴訟要求國賠，政府官員仍積極為災民處理善後與救助，這些作為比日本進步許多，值得把「台灣經驗」帶回日本好好研究。
營建署副處長朱慶倫表示，為維護人民的財產生命安全，台灣建築法目前正推動加入第三方勘驗，對新建建築物安全加一層保障。