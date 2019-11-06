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反對吳敦義列安全名單遭喊開鍘 蔡育輝、蔡淑惠戴口罩抗議

國民黨台南市立委參選人蔡育輝、蔡淑惠（左、右）戴口罩表達沉默的抗議，市議會黨團發言人王家貞（中）為2人感到委屈。（記者劉婉君攝）

國民黨台南市立委參選人蔡育輝、蔡淑惠（左、右）戴口罩表達沉默的抗議，市議會黨團發言人王家貞（中）為2人感到委屈。（記者劉婉君攝）

2019-11-06 16:31:36

［記者劉婉君／台南報導］國民黨主席吳敦義擬列不分區立委安全名單，引發國民黨提名台南市立委參選人蔡育輝、蔡淑惠均反彈，國民黨內次團「OpenKMT」成員李福軒等人今卻喊開鍘，蔡育輝與蔡淑惠下午戴上寫了「戰將」的口罩表達無聲的抗議。

蔡育輝與蔡淑惠戴著口罩，手上分別拿著「我不是菜鳥，我是5（7）屆國民黨籍議員」的板子，對於媒體的發問均不回答，僅以揮手或點頭代替。

台南市議會國民黨團發言人王家貞代2人表示，在此多事之秋，國民黨應該一致對外，蔡育輝與蔡淑輝表達得很清楚，兩人只是傳遞基層的聲音，但仍尊重黨中央安排，國民黨不是一言堂，兩人對於遭到被要求開鍘一事感到相當遺憾，覺得是否從此應封口不語，才能滿足某些特定人士奇特的想法。

王家貞說，相信以黨中央的智慧，一定會參考各界的意見，對不分區立委名單做最好的安排，兩人對此事有不少委屈，不樂見這件事繼續發展，呼籲大家一致對外。

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