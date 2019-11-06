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拚立委 南市議員林宜瑾喊話：期待明年不在議會看到我

台南市議員林宜瑾參選台南市第4選區立法委員，在市議會市政總質詢時，向市府官員喊話「期待明年你們不要再在議會看到我了」。（記者劉婉君攝）

台南市議員林宜瑾參選台南市第4選區立法委員，在市議會市政總質詢時，向市府官員喊話「期待明年你們不要再在議會看到我了」。（記者劉婉君攝）

2019-11-06 15:48:54

［記者劉婉君／台南報導］民進黨籍台南市議員林宜瑾參選台南市第4選區立法委員，今天上午在市議會市政總質詢時，她一開場就先笑問市長黃偉哲，「這恐怕是我最後一次總質詢，市長有沒有一點點離愁哀傷？」黃偉哲也配合演出，「當然會不希望再見到妳。」

林宜瑾表示，今天可能是她22年議員生涯的最後一次市政總質詢，她在質詢三爺溪治水、番仔寮工業區等，也數度說將來進入立法院後會協助向中央爭取，強調將成為市民及市府的最強後盾。

林宜瑾要求市府向經濟部爭取國八東段的「番仔寮工業區」，增加山區就業機會，台南科學園區務必盡速擴編，原砲校基地永康創意生活園區納入「台南建城四百年」計畫，「康橋大道」南北銜接東區及安南區，改善「忠孝運動公園」壘球場等，最後以「期待明年你們不要再在議會看到我了」做為總質詢的結語，向市府官員喊話，希望能順利前進立法院。

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