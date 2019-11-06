周子瑜甜美現身 台南復興國中校慶祝賀影片有亮點

台南市復興國中45週年校慶祝福影片，校友、韓國女子團體TWICE成員周子瑜現身祝賀。（記者劉婉君翻攝）

2019-11-06 08:46:24

［記者劉婉君／台南報導］台南市東區復興國中明天將舉辦45週年校慶，校方4日公布一支祝賀影片，校友、韓國女子團體TWICE成員周子瑜也現身，以甜美的嗓音祝福母校生日快樂，讓許多學生尖叫，也讓網友大喊羨慕。

復興國中迎接45週年校慶，邀請校友周子瑜錄製祝賀影片，也獲得回應，影片先由復興國中師生在課堂的互動展開，隨著老師小秀一段TWICE的歌曲《TT》，學生喊著想看「在韓國的學姐」，校長敬世龍即「變」出周子瑜，周子瑜以甜美嗓音祝福校慶活動圓滿成功。

總長度1分45秒的影片，周子瑜約占30秒，4日上傳網路後，目前已超過2萬人次點閱，不僅復興國中學生驚喜說，「哇哇哇，子瑜~」也讓許多網友說好羨慕，稱讚周子瑜成名了還能抽空為母校拍影片真有心。

敬世龍表示，周子瑜對母校有很深厚的感情，從她到韓國當練習生開始，母校師生也一直很關心她的發展，今年校慶周子瑜原本要回台參加，但因為檔期無法如願，因此學校透過周母邀請她拍攝祝福影片時，她也開心地一口答應。

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