南市清查未登記工廠 逾700家拒訪或大門深鎖

市府配合中央的「工廠輔導管理辦法」政策，預計今年11月底前完成清查。（南市經發局提供）

2019-11-05 22:07:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市府配合中央的「工廠輔導管理辦法」政策，清查未登記工廠，第1次訪查逾700家拒訪或大門深鎖，將進行第2次訪查。

南市經發局估計全市可輔導納管未登記工廠約3600家，目前稽查列管有案的可納管家數有828家，臨時工廠可納管家數核准781家、補正中54家。

此外，針對2016年5月19日前未登記工廠，經發局委託清查，第1次訪查時，拒訪有218家、大門深鎖有523家，都將進行第2次訪查。

經發局表示，符合低污染條件申請納管的繳交納管輔導金每年最低2萬至10萬元（依面積大小），申請特定工廠登記繳交營運管理金也是2萬至10萬元，該局為協助申請納管，除成立單一窗口，設置特定工廠諮詢專線，也會成立輔導團辦理分區說明會，免費提供協助服務，業者不一定要委託代書辦理，亦可自行申請。

經發局表示，工廠管理輔導法修法預計明年初施行，工輔法修法重點的「既有未登記工廠」認定，指的是設立於2016年5月19日前未登記工廠，其屬低污染者，應於修法施行後2年期限內申請納管、3年內提出改善計畫、核准改善計畫後2年內改善完成，並最遲應於修法施行後10年內取得特定工廠登記。

屬中、高污染者，需限期轉型為低污染或遷廠；而已領有臨時工廠登記，應於修法施行後2年期限內完成換取特定工廠登記。

經發局指出，這次工輔法修法的特定工廠登記，亦訂有20年落日條款，取得特定工廠登記後，應於施行日起20年內完成土地變更程序，才能就地申請合法登記。

工廠管理輔導法修法重點。（記者洪瑞琴翻攝）

南市對於未登記工廠現行輔導作為。（記者洪瑞琴翻攝）

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