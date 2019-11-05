讚！培育眾多脊椎外科醫師 林瑞模獲醫療貢獻獎

台南市立安南醫院院長林瑞模（右者）獲得南市醫師公會頒發醫療貢獻獎。（記者王俊忠翻攝）

2019-11-05 22:55:09

〔記者王俊忠／台南報導〕慶祝醫師節，台南市醫師公會舉辦「邁步向前．共創未來」醫師節慶祝活動，會中頒發醫療貢獻獎、終身成就獎等多種獎項。台南市立安南醫院院長林瑞模以「培育雲嘉南地區無數脊椎外科醫師」獲頒醫療貢獻獎，對其在脊椎醫療臨床、教學、研究領域付出的肯定。

2015年林瑞模接任台南市立安南醫院院長，安南醫院是南台灣第1座醫療設施BOT案、也是全國首座由地方政府主辦的醫療設施BOT案，受委託興建經營的中國醫藥大學董事長蔡長海提供充足資源，全力支援安南醫院發展。在醫療本業外，林瑞模致力提升台灣整體醫療服務水準，包含在上任1年內帶領安南醫院領先雲嘉南各醫院，通過美國JCI（國際醫療評鑑）、促進南部醫療院所人力支援和資源交流等。

林瑞模教授更是培育脊椎外科醫師的第一推手，努力將畢生所學傾囊相授，桃李滿天下，中南部許多醫師的脊椎手術技能都受林瑞模親自指導，作育英才、造福病人。林瑞模並在2004年首例台灣醫療團到越南崇正醫院指導脊椎側彎手術，成功提升台灣脊椎醫療的國際能見度。

林瑞模視病猶親，已位院長職務、仍不間斷服務於臨床業務，許多困難病案不乏骨腫瘤、青少年脊椎側彎矯正等高難度手術。曾於少女時間苦於脊椎側彎的40歲婦女，接受「林教授」手術後不僅解除宿疾，如今已生育4個健康寶寶，家庭幸福美滿。

擅長整合跨領域專業合作的林瑞模醫師與成大材料研究所研發生醫骨水泥材料，榮獲美國專利及技轉通過4件TFDA醫療器材查驗登記許可；與成大機械系合作研究獲得脊椎手術用鑽孔引導裝置等多項國內專利與美國專利，以及技術轉移，於醫療臨床、教學、研發等創造整合性的優良實績。

林瑞模帶領安南醫院不斷精進，近3年成立多項特色醫療中心，包含微創脊椎照護中心、足部傷口照護中心、腦中風中心、心血管中心等，建立整合團隊架構，逐步發展團隊力量，以病人為中心，周全醫療服務。

包括台南市立安南醫院院長林瑞模（左四）等多位醫師獲得南市醫師公會頒獎表揚。（記者王俊忠翻攝）

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