跑腿王欠薪倒閉竟還徵人 南市議員要求全面稽查外送平台

台南市議員穎艾達利（左起）、沈震東、沈家鳳、林易瑩要求市府啟動勞檢機制，全面稽查外送平台。（記者劉婉君攝）

2019-11-05 17:41:42

〔記者劉婉君／台南報導〕台南外送平台「跑腿王」5月歇業，卻持續招募外送員，積欠薪資，台南市議員沈震東、沈家鳳、林易瑩、穎艾達利等人，今天下午與被害外送員一同召開記者會，要求市府正視外送員勞權，啟動勞檢機制全面稽查外送平台，並專案協助跑腿王欠薪問題。

與會的2名被害外送員說，「跑腿王」採論件制計薪，每半個月支付一次薪水，但其中一人依規定在離職前半個月告知業者後，就未再領到薪水，積欠薪資7000多元；而另一人從6月就職後不久，就屢遭業者以公司經營不善為由拖欠薪資，總計遭欠1個半月的薪資1萬6000多元。

市議員沈震東、沈家鳳、林易瑩、穎艾達利要求，市府應加強外送平台的勞檢，專案協助受害外送員爭取應有薪資，加強求職者對相關勞健保等權益的宣導。

勞工局說，跑腿王欠薪案勞工局已調解3次，3月首次調解雖成立，但雇主事後未依約給付工資，之後還有2次調解，則因資方未出席而不成立，勞工局迄今已針對業者開罰3次，包括未備置員工出勤紀錄、未備置員工工資清冊、規避檢查等，總計裁處14萬元。

勞工局指出，有關欠薪部分，將透過與勞保局的合作，協助申請工資墊償，再由勞保局代位求償，而申請調解未成立，則會有律師費的補助。

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