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老婦產科名醫開畫展，道出執刀前紓壓的秘密
2019-11-05 18:16:06
〔記者吳俊鋒／台南報導〕83歲長榮大學創辦人黃仁村為台南的婦產科名醫，作畫近40年，他的個展今天揭幕，親自導覽之外，更強調在等待執刀的時間裡，最常做的事就是美術創作，不僅紓解壓力，也療癒自己。
黃仁村的「畫語心境」個展，今起在長榮藝廊登場，為校慶活動熱鬧造勢，以56幅作品，精彩呈現醫者的人間風景。
篤信基督教的黃仁村堅信繪畫是「上帝給我的恩典路」，也為26歲就踏入社會行醫的他，扮演了最大的心靈慰藉。
黃仁村在婦產科執業期間，開始學習美術創作，起初以水彩為主，後來轉攻油畫，風格被認為受到印象派的影響。
活到老、學到老的黃仁村，後來還攻讀長大美術系碩士班，精進專業畫技，也讓自己更能將呆板的相片，轉化成有韻味、深度的個人風格展現。
黃仁村認為自己沒有素描的基礎，創作時，並非全部寫實，常以想像輔助，卻也因此在筆觸與色彩上，更多元變化。
黃仁村這次個展的作品，並非著重事物外在表象的臨摹，而是抽離細節的描繪，強調個人情感的呈現，帶來藝術性的美學價值。
黃仁村的繪畫展在今天舉開幕茶會後正式登場，活動將持續至本月9日。