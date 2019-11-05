取材夜市小吃 這對師徒檔在世界廚藝賽奪雙金

嘉藥教授顏名聰（左1）、學生高士陽（右2）勇奪世界廚藝競賽雙金，與校長陳鴻助（左2）共享榮耀。（記者吳俊鋒翻攝）

2019-11-05 16:58:27

〔記者吳俊鋒／台南報導〕嘉南藥理大學的師生顏名聰與高士陽，遠赴韓國，2019世界廚藝競賽（KWFC），以台灣夜市小吃為發想，取材常見的雞翅包飯，搭配道地的烏骨雞，勇奪主菜、前菜的靜態展雙金牌，讓本土美食揚名海外。

嘉藥校長陳鴻助說，著名的KWFC，是韓國最多官方認可的大型世界餐飲賽事，在首爾熱鬧舉行，此次共11個國家、近3000位選手參加，競爭激烈，勝出不易，顏名聰與高士陽師徒的精彩表現，值得喝采。

高士陽以金幣海大蝦佐日式山葵醬、小卷墨魚慕斯、煙燻葫蘆雞佐時令鮮蔬、金目鱸魚捲紅絲絨嫩雞凍等系列料理，一舉奪下前菜類冠軍。

主菜類的競賽，該校生活應用保健系教授顏名聰則以烏骨雞慕司捲雙拼煙燻翅包飯、辣子雞肉捲、太妃堅果塔與黑芝麻熔岩泡芙應戰。

顏名聰發揮精湛的廚藝，讓台灣夜市常見的雞翅包飯，以及特有的烏骨雞，躍上國際競賽舞台，最後透過巧思擺盤，完美呈現，贏得評審青睞，勇奪金牌。

首次挑戰國際賽的高士陽說，去到海外，觀摩飲食調理方式之餘，更重要的是必須克服食材問題，原本計畫用新鮮的玉米筍與芋頭烹飪入菜，當地居然沒有，只好臨機應變，改以七彩番茄及南瓜取代。

顏名聰、高士陽在狹小的旅館中，把握時間，重新試菜烹煮，要呈現作品最完美的色澤與形態，獲獎歷程，相當辛苦。

獲得金牌的高士陽，開心地拿著國旗拍照。（記者吳俊鋒翻攝）

顏名聰研發的烏骨雞慕司捲雙拼煙燻翅包飯，在主菜類奪金。（記者吳俊鋒翻攝）

高士陽細心地完成前菜擺盤。（記者吳俊鋒翻攝）

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