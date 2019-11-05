全國社區治安工作績優表揚 超萌小小警察吸睛

台南連續4年蟬聯全國社區治安工作特優單位，今首度移師南市舉行，小小警察超萌，內政部次長陳宗彥特地合影，現場嘉年華活動展現社區治安成果。（記者王涵平攝）

2019-11-05 11:41:40

〔記者王涵平／台南報導〕台南連續4年蟬聯全國社區治安工作特優單位，今首度移師南市舉行，小小警察超萌，內政部次長陳宗彥特地合影，現場嘉年華活動展現社區治安成果。

表揚大會在新營區文化中心演藝廳舉行，號召社區擴大宣導，台南特色農產品如大白柚、大灣花生糖、關廟鐵金剛鳳梨酥及所長茶葉蛋等，加上來自全國受獎的社區與民眾，會中穿插舞蹈表演、警用大型三輪重機車、消防專用機車展示，以及人氣最萌，吸睛又可愛的小小警察營，現場氣氛熱鬧非凡，帶動逾600人參與。

陳宗彥與警政署長陳家欽頒獎表揚，包含直轄市、縣市政府計16個及62個績優社區，南市由警察局副局長李政曉代表受獎，南市有南區金華社區（里長柯崑城、隊長黃建生）榮獲標竿社區8連霸，通過WHO國際健康、安全、宜居社區及SGS碳中和社區認證、南區文南社區（里長陳清泉、副隊長郭河川）榮獲標竿社區11連霸，裝設雲端監控、協助警方迅速破獲縱火及吸毒案及北區正覺社區（里長吳銅吉） 獲評鑑優等。

一般組甲等治安社區獎牌及獎金計20個社區，南市有新營太子社區（總幹事石淑娟）、成長組績優治安社區獎牌及獎金計15個社區，南市有北區振興里社區（里長童小芸）。

南市金華社區里長柯崑城分享國際認證安全社區，並曾在2011年之國際宜居大獎中，獲得世界第2名殊榮，彰化縣面前社區分享推動婦幼安全部分，最後由北市大安區錦華社區里長溫美珠分享社區防救災經驗，亮眼防災口號：「培養三大特異功能千里眼、順風耳、好鼻師，防住竊、防家暴、防火警」。

台南連續4年蟬聯全國社區治安工作特優單位，社區評比有北區正覺社區、南區的文南社區、金華社區獲優等社區，新營區獲甲等社區，成長組績優社區有東區的振興社區，內政部次長陳宗彥（右4）頒獎表揚。（記者王涵平攝）

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