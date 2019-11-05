幸運環保購物袋回捐 抽佰元禮券

南市袋袋相傳活動，已在全市設置176處幸運環保購物袋取用及回捐處。（記者劉婉君攝）

2019-11-05 10:36:03

［記者劉婉君／台南報導］隨手作環保！台南市環保局推動「袋袋相傳」活動，目前已在全市設置176處幸運環保購物袋取用及回捐處，總計提供13萬多個二手購物袋，供民眾重覆使用，而民眾若回捐，也有機會參與抽獎活動，2梯次共將抽出80位得主，每人可獲得100元商品禮劵。

南市環保局今年擴大辦理袋袋相傳活動，增設溪北地區點位，方便民眾隨時響應減塑生活，目前包括全家便利商店及家樂福便利購、全聯福利中心、燦坤3C等大型連鎖店也響應設點。

大台南袋袋相傳抽獎時間為11月22日及11月29日，民眾只要依所回捐幸運環保購物袋履歷標籤上的QR code掃碼，或於活動網站完成登錄幸運環保購物袋履歷編號及基本資料，即具抽獎資格，活動網站資料登錄自即日起開始，至11月28日下午23時59分止，每人限1次中獎機會，第1梯次抽獎未得獎者，可參與第2梯次抽獎，每梯次抽出40名幸運者。

相關抽獎及兌獎規定，公告於環保局粉絲專頁及袋袋相傳網站。

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