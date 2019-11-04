不滿分手潛入前同志情侶住處 撞見情人母竟把人打成豬頭

廖女潛入前同志情人的住處，把情人母親打成豬頭，台南地院判廖女7月徒刑、緩刑3年，還要共賠37萬9千多元給受害的情人母親。（資料照，記者王俊忠攝）

2019-11-04 23:30:52

〔記者王俊忠／台南報導〕同性戀者廖姓女子與女子小宜（化名）交往多年後，小宜要求分手，廖女因思念小宜、竟半夜侵入小宜與其母親住處，撞見宜母，宜母控遭廖女打成豬頭，宜母嗆「你把我傷成這樣，我女兒還會跟你在一起嗎？」，廖女才罷手，宜母憤而提告，廖女吃上傷害等刑、民事官司。

刑事部分，一審依傷害、侵入住宅罪合併判廖女7月徒刑、緩刑3年，並賠償20萬元給受害的宜母。宜母另提民事求償，台南地院民事庭判廖女須再賠醫藥費、手術費與精神慰撫金等共17萬9千多元給宜母。

宜母表示，廖女曾與其女兒小宜交往，分手後，廖女持續尋求復合，但始終被女兒拒絕，2017年2月3日凌晨近3點許，廖女未經她同意、拿自己的鑰匙打開她與女兒位在台南市的住處門鎖，侵入後被她撞見，廖女就拿隨身攜帶的防狼噴霧劑噴她眼睛、還拿電擊棒（廖女稱是手電筒）攻擊她，讓她一陣痠麻。

接著，廖女還拿出銼刀（起訴指是鐵棒）揮擊她頭部，頭、臉部都受傷。宜母說，與廖女爭搶時，銼刀掉落地面；廖女又拿出預藏水果刀作勢刺她，她情急抓住刀身、右手虎口受傷。廖女還拿起她住處毛巾從後勒住她脖子，她抓住毛巾掙脫、對廖女嗆說「你把我傷成這樣，我女兒還願意跟你在一起嗎？」，廖女聞言才罷手，但她頭、臉、左眼與背部已經傷痕累累。

廖女辯解是想念小宜才拿自己機車鑰匙打開宜母家門，竟然打得開，因為屋內昏暗，有拿手電筒進屋，在小宜房內待幾分鐘要離開時撞見宜母，一時情急才拿噴霧劑噴對方，方向沒對好，還噴到自己，她有拿手電筒對宜母亂揮，手電筒被宜母打掉後，她再取出背包裡的銼棒朝宜母亂揮，沒想到宜母搶走銼棒打她的頭，宜母還拿水果刀揮向她，她右手有多處傷勢，後來兩人逐漸冷靜、不再衝突，她有帶宜母到成大醫院急診、付2萬元作醫藥費，也對闖入同志情人的母親住處及傷害行為感到懊悔、道歉。

民事庭法官根據檢警查扣的手電筒、噴霧劑、銼棒與斷裂的刀刃、刀柄及調查，認為宜母就醫時主訴被鐵器打傷，警方未扣得電擊棒，加上宜母還能反抗、爭搶銼棒，廖女右手也有多處傷勢，顯示宜母傷勢並非電擊棒所為，但廖女所為仍要對宜母傷勢負起賠償責任。

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