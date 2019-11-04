台南北門井仔腳海堤有秘境 遊客尋奇

井仔腳北側海堤下紅磚砌造的鹽埕水門，從北門潟湖引進海水進入鹽田蒸發池開始曬鹽程序。（記者楊金城攝）

2019-11-04 20:26:48

〔記者楊金城／台南報導〕北門井仔腳鹽田旅遊，除了目前最熱門的黑腹燕鷗賞鳥季、井仔腳瓦盤鹽田，海堤秘境更是「巷仔內」遊客必訪，海堤的玄武岩堤岸、紅磚砌造的水門反應時代背景，讓人發思古之幽情。

早年移民以帆船渡海來台，用澎湖玄武岩、老古石當壓艙石，後來在井仔腳被用來當建材蓋房子也築海堤。海堤底下並有紅磚砌造的水門。

當地鹽鄉民宿業者洪有志表示，環繞井仔腳鹽田的西側海堤，可看到質地堅硬的玄武岩當基底，而在豬屠溝和北門潟湖匯流的井仔腳北側海堤最完整一段更可看到堤防底部灰色玄武岩和上鋪紅磚的構造，內部還有老古石。

北側井仔腳海堤底下還有紅磚砌造的鹽埕水門，造型古樸。洪有志說，水門功能從北門潟湖引進海水進入鹽田蒸發池，曬鹽廢棄後，有些磚造水門被水泥掩沒，少數留存，保存鹽業歷史一小部分。

海堤的特殊構造、紅磚水門，成了遊客探訪的秘境，坐在海堤上還可眺望潟湖景觀。

北門井仔腳海堤「秘境」，在北側海堤最完整一段可看到玄武岩和紅磚的構造，也有紅磚水門。（記者楊金城攝）

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