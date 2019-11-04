為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

台南北門井仔腳海堤有秘境 遊客尋奇

井仔腳北側海堤下紅磚砌造的鹽埕水門，從北門潟湖引進海水進入鹽田蒸發池開始曬鹽程序。（記者楊金城攝）

井仔腳北側海堤下紅磚砌造的鹽埕水門，從北門潟湖引進海水進入鹽田蒸發池開始曬鹽程序。（記者楊金城攝）

2019-11-04 20:26:48

〔記者楊金城／台南報導〕北門井仔腳鹽田旅遊，除了目前最熱門的黑腹燕鷗賞鳥季、井仔腳瓦盤鹽田，海堤秘境更是「巷仔內」遊客必訪，海堤的玄武岩堤岸、紅磚砌造的水門反應時代背景，讓人發思古之幽情。

早年移民以帆船渡海來台，用澎湖玄武岩、老古石當壓艙石，後來在井仔腳被用來當建材蓋房子也築海堤。海堤底下並有紅磚砌造的水門。

當地鹽鄉民宿業者洪有志表示，環繞井仔腳鹽田的西側海堤，可看到質地堅硬的玄武岩當基底，而在豬屠溝和北門潟湖匯流的井仔腳北側海堤最完整一段更可看到堤防底部灰色玄武岩和上鋪紅磚的構造，內部還有老古石。

北側井仔腳海堤底下還有紅磚砌造的鹽埕水門，造型古樸。洪有志說，水門功能從北門潟湖引進海水進入鹽田蒸發池，曬鹽廢棄後，有些磚造水門被水泥掩沒，少數留存，保存鹽業歷史一小部分。

海堤的特殊構造、紅磚水門，成了遊客探訪的秘境，坐在海堤上還可眺望潟湖景觀。

北門井仔腳海堤「秘境」，在北側海堤最完整一段可看到玄武岩和紅磚的構造，也有紅磚水門。（記者楊金城攝）

北門井仔腳海堤「秘境」，在北側海堤最完整一段可看到玄武岩和紅磚的構造，也有紅磚水門。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
近看鹽埕遠看海 北門井仔腳鹽田擬「打造捷徑」拚觀光
2019-01-30 22:21

近看鹽埕遠看海 北門井仔腳鹽田擬「打造捷徑」拚觀光
豬年求姻緣必拜！北門神奇豬母廟 「豬母娘娘」全台唯一
2019-01-30 18:24

豬年求姻緣必拜！北門神奇豬母廟 「豬母娘娘」全台唯一
辦喜宴看這裡婚宴場地全新登場

辦喜宴看這裡婚宴場地全新登場
台南北門井仔腳自行車道矗立怪怪的景觀工程 遊客好奇
2018-12-06 21:17

台南北門井仔腳自行車道矗立怪怪的景觀工程 遊客好奇
台南跨年首部曲 「鹽定井仔腳」送夕陽
2018-12-05 18:32

台南跨年首部曲 「鹽定井仔腳」送夕陽
離譜！車開上台南北門井仔腳海堤堤頂觀海大道、垃圾隨地丟
2018-06-25 23:21

離譜！車開上台南北門井仔腳海堤堤頂觀海大道、垃圾隨地丟

網友回應

臺南市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播