10月迄今單日降雨不到1毫米 曾文水庫卻成功穩住水情

目前曾文水庫的蓄水率逾79﹪。（記者吳俊鋒翻攝）

2019-11-04 20:58:12

〔記者吳俊鋒／台南報導〕雖然現階段仍屬於汛期，但冬季枯旱的氣候型態逐漸浮現，從10月份以來，單日平均降雨量竟不到1毫米，因水利署南區水資源局出水調控得宜，目前曾文、烏山頭等水庫合計有效蓄水量約4.65億立方米，水情穩定，明年二期稻作可望順利供灌。

南水局副局長鄒漢貴表示，根據曾文水庫集水區的觀測資料，今年1月至7月底，累積降雨量與以往平均相差不多，但8月份，以往平均降雨量為669毫米，今年卻下了1182毫米，多出近78﹪，導致高度一路攀升達滿水位，持續開閘門洩洪。

當時累計放流達7億立方米，已遠超過1座曾文水庫的有效蓄水量；到了9月份，降雨僅179毫米，是歷來平均值的52﹪，勉強過半。

鄒漢貴指出，10月份累積降雨更少，僅32毫米，約歷來平均值的3分之1，截至目前，等於單日下不到1毫米。

鄒漢貴提到，雖然降雨量起伏劇烈，但之前在農業供水時，已加強灌溉管理，全盤調控，目前曾文水庫水位標高近223.8公尺，蓄水率逾79﹪，連同烏山頭水庫的有效蓄水量約4億6500萬立方米，水情排名是莫拉克風災10年來的第3位。

鄒漢貴強調，面對極端氣候所帶來的旱澇不均，做好水情調控，是很大的挑戰，也希望民眾平時多節約用水，珍惜得來不易的水資源。

鄒漢貴說，目前冬季雜作的灌溉將於本月下旬結束，南水局力拚今年底曾文、烏山頭水庫的有效蓄水量為4億立方米；因水情相對樂觀，明年一期稻作的灌溉也可望順利進行。

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