校友捐款千萬元 南大附小生態池變身

南大附小運用校友施繼澤的捐款改造生態池，並在重新啟用儀式上，讓施工期間暫時離開的魚兒和烏龜重回池裡。（記者劉婉君攝）

2019-11-04 15:26:03

［記者劉婉君／台南報導］回饋回校栽培之恩，台南大學附設實驗小學旅居香港的校友施繼澤，以父之名捐贈1000萬元給母校，成立「施啟宗先生蘭芝青少年教育基金」，校方運用款項整建生態池，營造完善的校園生態環境，也成為師生最佳的大自然戶外教室。

施繼澤一家包括父親施啟宗、姐姐施儷姬都是南大附小人，1947年畢業的施繼澤，旅居香港已逾半世紀，在事業有成後，不忘母校的培育之恩，他也勉勵學弟妹，要擁有志氣，因為立定志向、無事不成。

校方今為改造後的生態池舉行重啟儀式，並由學生演出今年參加台南藝術節的節目《animal pop family》，提醒大家用心傾聽自然環境與動物、生態的聲音，更關心這片土地。

配合生態池整建，自然領域教師於1個月前發起｢認養孔雀魚活動｣，教導學生關懷生命。重啟儀式中，也將因施工而暫時撈起的魚兒、烏龜，重新放回池內。

南大附小校長許誌庭表示，生態池整建讓生物可以落腳附小，成為學校的一份子，學生也能更親近水與自然，並豐富老師的自然教學資源。

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