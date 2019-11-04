「吸一口沒關係？」 南市刑大反毒短片超搞笑

反毒短片由戴帽T的神秘女子串連全場，最後「真相大白」。（記者楊金城翻攝）

2019-11-04 17:39:30

〔記者楊金城／台南報導〕打擊毒品是目前治安重點工作，台南市刑警大隊分析吸食愷他命的犯嫌中，30歲以下高達75％，為此拍攝創意短片，以詼諧搞笑的手法貼近年輕人的心，強化反毒宣導效果。

2分鐘的短片由戴帽T的神秘女子在昏暗詭譎氣氛中開頭，「吸一口沒關係」的旁白，穿插在KTV、公園的場景，看似有「心懷不軌」的藥品交易，但最後真相大白，原來是「吸」拉麵，還有兩個警察大公仔大跳kiyomi歌賣萌，宣傳「拉麵不拉K，吸毒不OK」。

零預算自製 8人花5天拍攝完成

反毒影片搞笑、神反轉的點子，令觀眾大笑，短片上週放上南市刑大臉書後，至今有近九千人瀏覽、分享，並有人留言「吸毒一時、尿布一世」、「一吸成千古恨」，也有網友稱讚市刑大自製短片，人員、道具、場地、化妝、錄影一應俱全，零預算自製反毒短片超強。

台南市刑大大隊長林宏昇指出，青少年常因好奇心或同儕誘惑「吸一口沒關係、吸一口不會怎麼樣」，而嘗試吸毒，但這吸一口有可能從此讓年輕人終身難脫毒害，「吸一口當然有關係，後患無窮，連吸一口都絕不能嘗試」。

市刑大說，因應網路世代，推出反毒宣導影片，刑大動用8人花5天拍攝後製完成，盼反毒影片吸引年輕人目光，提醒大家吸一口絕對會很有關係喔。

此外，南市刑大表示，為保護台南市年輕人和維護社會治安，2017年起南警強力向上溯源掃蕩藥頭下，青少年涉毒人數平均下降約50％，不僅新生毒品人口大幅下滑，今年南市毒品犯罪件數達近三年新低，顯見查緝、宣導已有成效。

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影片中有警察大公仔大跳kiyomi歌賣萌，宣傳「拉麵不拉K，吸毒不OK」。（記者楊金城翻攝）

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