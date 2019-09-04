南市公有市場促銷 消費者質疑刮刮卡被暗槓

2019-09-04 21:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕買菜金促咪！台南市府舉辦「買菜尚好康，消費滿百送刮刮卡」活動，消費者購滿1百元就送刮刮卡，可是網友反映有些攤商未主動贈送，質疑刮刮卡被店家「暗摃」自己兌獎。

台南市市場處表示，這項活動未強迫攤商店家參加，而配合活動的攤商要負擔些微成本，1本刮刮卡1百張1百元，此機制用意即在防止類似作弊情形發生，況且攤商若花成本積囤刮刮卡自己兌獎實在划不來！

有位網友說，她上市場買菜，大概走了8家攤商，每家都有買超過1百元，卻只有1家攤商誠實送刮刮卡，「其他是不是都暗藏起來了？」她並感嘆說「不是政府不辦活動推廣，而是人性貪心」。

台南市市場處說，參與這次活動的菜市場配合攤位，都有張貼活動貼紙，提供民眾選擇辨識，消費滿百可獲刮刮卡1張，由於數量有限，贈完為止，籲請攤商主動促銷贈送，民眾也可主動索取。

據了解，南市公有市場聯合促銷活動，每年皆創下不錯的活動佳績，吸引眾多購物人潮帶動傳統市場買氣。今年以「台南傳統味．菜市歡樂送」為主題，推出「買菜尚好康，消費滿百送刮刮卡」活動，8月30日至9月15日在28處傳統市場同步舉辦，而刮刮樂集圖兌獎，有機會集到電視、冰箱，或市場名攤商品及實用小禮品等多項獎品。

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