樹下苦讀考上嘉女 喜獲梁佑南媒合警消贈筆電

2019-09-04 19:16

〔記者王捷／台南報導〕嘉義黃姓女學生，在樹下苦讀考上嘉女第一志願，黃家因為家境貧寒，連一張書桌也沒有，教育部長潘文忠得知後捐了書桌給黃家，台南一群默默行善的警消，得知後想要盡點綿薄之力，於是請藝人梁佑南聯絡黃母，警消行善團想透過警方的管道，替黃母找工作，但已經有善心人先安排，因此決定要集資買一台筆電，慶祝黃姓女學生考上嘉女。

黃姓少女的母親是越南新住民，她16年前從越南嫁來台灣，住在嘉義縣鹿草鄉的台糖下半天農場宿舍，一家四口就擠在約4坪大的房間，後來黃父夫過世，黃母獨力撫養兩名小孩，因為無法找到正常的工作，只能打臨工維生，讓經濟陷入困頓，但女兒很上進，用一張小摺疊桌，考上第一志願，唯一的心願就是希望有一張書桌可以放書。

教育部長潘文忠得知後，先送了一張書桌送給黃家，在台南一群行善的警消行善團，得知後希望也能幫上忙，這個行善團平常會經由社會案件，得知社會邊緣戶，募資協助弱勢度過難關，他們不只出錢，放假時還會相約到弱勢家庭做簡單的修繕工程。

在警消行善團中的一名黃姓偵查佐，得知黃家經濟有問題，希望能透過警方管道，協協住黃母找到工作，並透過長期捐助弱勢的藝人梁佑南幫忙接洽黃母，最後得知在善心人士下的協助，黃母已經找到適合的工作，因此警消行善團決定募資贈送一台筆電給黃姓女學生，希望她能好好運用。

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