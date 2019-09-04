台南安億公園下雨就積水 地方憂成登革熱溫床

2019-09-04 15:19

［記者劉婉君／台南報導］台南市安平區安億公園長期遭受積水困擾，地方居民擔憂成為登革熱溫床，市議員呂維胤與谷暮．哈就今天聯合召開記者會，要求相關單位儘速調查原因，徹底解決積水問題。

台南市民族事務委員會主委鍾麗景表示，安億公園從工務局移轉到民委會，民委會責無旁貸，會積極處理，將請專人進行全面盤點，了解真正的問題後，再進行整體規劃，若經費不足，會列出優先解決順序，還給市民一個良好的公園使用空間。

安平區平通里長李秀珀表示，安億公園遇到每次下雨，排水溝也都是泥土，無法排水，造成很多地方積水，居民怕孳生登革熱病媒蚊，雖然已經進行投藥，但畢竟不是根本的作法，希望市府能整體改善。

呂維胤和谷暮．哈就指出，安億公園積水已是長期的問題，工務局將相關事務移撥給民族事務委員會時，並未將人員及經費一同移撥，今年度的豪大雨比往年多，導致積水問題一直無法有效排解，希望市府正視問題的嚴重性，盡速調查並解決積水原因，若經費不足，應啟動第二預備金加公園維護經費。

民委會指出，目前已有126萬元經費將進行排水設施改善，後續經費會在評估後，簽請市長同意動用第二預備金因應。安億公園的清潔，民委會一直都有在做，包括落葉清除、清淤、樹枝修剪等，但今年氣候狀況不穩定，清理較頻繁，目前預算已經用完，剩餘不足的部分也將簽請市長同意動用預備金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法