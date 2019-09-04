172線枝葉茂盛惹議 居民憂卡電線引大停電

2019-09-04 11:16

〔記者王涵平／台南報導〕市道172線為西拉雅國家風景區主要觀光道路，但近來雨水不斷，沿途林木枝葉茂密，除影響景觀，刮到遊覽車，居民也擔心卡到電線造成大停電，盼相關單位儘速處理。

當地餐旅業者表示，172線串聯雲嘉南濱海國家風景區與西拉雅國家風景區的重要觀光道路，也聯結南市山區175咖啡公路，人車往來頻繁，但近來雨水豐沛，沿途林木茂盛，遊覽車行經常會刮到，有些枝葉則已遮到隧道名稱。

居民表示，仙草埔到關子嶺溫泉區路段，有些枝葉已嚴重卡在電線上，擔心被強風吹斷後造成大停電，而關子嶺溫泉區是國際級觀光景點，希望相關單位妥善整理。

172線也是前往南市最高山大凍山的主要道路，每天都有不少登山遊客與山友，廖姓山友表示，除172線外，往粗坑的支線也同樣林木茂密，有些可能影響行車視線，建議適當剪修，但應以不影響綠色林蔭景觀為佳。

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