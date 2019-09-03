醫訊》台南醫院全國首創抗衰弱一條龍服務

2019-09-03 23:59

〔記者王俊忠／台南報導〕衛福部台中醫院前院長李孟智代理台南醫院院長後，積極推動南醫建置全國新創「抗衰弱一條龍服務」，今天向社會各界宣布好消息，這帶狀服務將橫跨南醫13科室，銜接上游醫學中心、下游衛生所、社區居家醫療與日照中心，是國內首屈一指的老年人抗衰弱一條龍服務模式，希望藉此讓長輩不但活出長壽、也能活出健康。

84歲鄭姓阿嬤說，近兩年前因無法坐，到台南醫院看診做復健，參加每週兩次的運動班，如今健康有大幅改善，整個人都「勇起來！」，10秒內可不必手支撐，起立坐下7次；1次買菜可以走3小時，覺得很滿足。

李孟智表示，「衰弱症」不是病，但為什麼衰弱症那麼重要？因為這症狀會衍生出跌倒、失能、失智、憂鬱等各種後遺症，須及早發現與處置，且研究顯示有衰弱症的老年人死亡率較無衰弱症老年人高出3至5倍。南醫診斷「老年衰弱症」需評估3個項目，分別是（1）體重是否減輕？（3年內非計畫性體重減輕>5%）、（2）是否不用手支撐可以起立坐下5次及（3）過去1週內是否提不起勁做事，符合1項定義為「衰弱前期」；符合2項或以上就定義是「衰弱症」。

李孟智說，今年與策略合作的成大醫院共建推出「抗衰弱一條龍服務」，規劃老年人從居家-社區-門診-住院到出院後的完整抗衰弱服務，這帶狀服務橫跨南醫13個科室，並銜接上游-醫學中心、下游-衛生所、社區醫療、居家醫療及全責式日照中心（PACE），希望提供老年人全國首屈一指的抗衰弱全程服務。

台南醫院說明，抗衰弱一條龍服務是醫、養、護合一的服務，在南醫門診有抗衰弱中心及整合門診服務；在社區提供民眾衛生教育、長照2.0及居家醫療服務；在住院部分有急性後期照顧病房（PAC）、抗衰弱住院共照團隊及出院準備服務計畫；出院後有出院準備銜接長照2.0社區整體服務計畫及居家醫療照顧等服務，相當完整。

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