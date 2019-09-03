疫病》台南家長注意！幼童腸病毒併發重症 上週2例確診

2019-09-03 17:09

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市衛生局公布，上週台南市確診今年兩例腸病毒71型感染併發重症個案，分別是2歲男童與5個月大女嬰，目前都已治癒出院，而全國累計有34例重症確診個案、腸病毒71型25例。衛生局提醒，新學期開學後，台南市腸病毒疫情有逐漸上升趨勢，今年第35週，門、急診就診人數有1594人次，民眾與幼童要養成手部良好清潔衛生習慣，不能掉以輕心。

衛生局指出，這兩個病例是今年迄今唯二感染腸病毒併發重症的個案。

第1例是住在麻豆區的2歲男童感染腸病毒71型，個案發病後連續發燒數日、嘔吐症狀，但身體無明顯紅疹或口部潰瘍，後續出現步態不穩、肌抽躍及嗜睡等症狀，由麻豆當地醫院轉院到市區醫學中心收治，經診斷為腦幹腦炎，治療後肌力逐漸回復，目前個案已出院，持續門診追蹤治療。

第2例為白河區5個月大女嬰感染腸病毒71型，個案發病後持續高燒、活動力不佳伴隨肌抽躍、心搏過速及高血壓等症狀，在嘉義醫院治療，後續出現意識改變的症狀（包括嗜睡、無哭鬧反應、眼神上吊等） ，轉院到南市醫學中心，經診斷為腦幹腦炎，治療後症狀逐漸改善、已出院，門診繼續追蹤治療。

衛生局疾管科說，腸病毒71型在南市社區陸續檢出，此病毒感染幼兒童造成腦炎或肢體無力麻痺，民眾、學校或教托育機構要督導學童養成良好手部衛生習慣，洗手時優先使用肥皂，「吃飯前、抱小孩前、回家後、如廁後及遊戲後」應做手部清潔衛生，確實做到洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」。

居家一般環境清潔消毒可用「500ppm稀釋漂白水」進行消毒，泡製方法為5湯匙（100c.c.）市售5％漂白水加入10公升清水後，混和均勻進行擦拭；家中孩童如有身體不適應儘速就醫，勿出入公共場所或安親班。

疾管科提醒家長特別留意嬰幼兒健康，若出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送醫治療，台南市腸病毒重症醫療網責任醫院有5家（成大醫院、永康奇美醫院、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院）。

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