南市驚見漂流豬屍 動保處就地焚毀

2019-09-03 14:07

〔記者王涵平／台南報導〕北門區急水溪出海口南岸昨晚驚見漂流豬屍，南市動保處採樣送驗後，連夜就地焚毀，預計24小時內檢驗報告出爐。

動保處表示，昨日晚間接獲海巡署蚵寮安檢所通報北門區急水溪出海口南岸海灘上有1頭死豬，立刻派員赴現場處理，防疫人員穿著隔離防護衣進行現場封鎖管制、採樣送驗豬隻屍體，在海巡署蚵寮安檢所人員協助下，採取就地焚毀，灑生石灰掩埋並徹底消毒。

動保處防疫人員現場初步研判，該豬屍約5月齡，體重約100公斤，經海水浸泡及海浪沖刷，屍體已明顯腫脹腐爛，體型外觀仍保持完整，尚能分辨；防疫人員依標準作業流程進行採樣送檢，送農委會家畜衛生試驗所進行檢驗。

動保處表示，中國非洲豬瘟疫情持續延燒，亞洲目前已經有6個國家發生非洲豬瘟疫情，全台防疫檢疫單位全力動員，誓師防堵非洲豬瘟傳入；目前南市養豬戶有619戶，飼養頭數約60萬頭，排名全國第四，台南市嚴陣以待，全面落實執行防疫作業，成立災害應變中心且辦理兩次演習，市長指示加強執行各項防範措施，以確保養豬產業絕對的安全。

動保處呼籲畜牧場或家中飼養動物死亡不可任意丟棄，市府相關單位將循線找出並可依動物傳染病防治條例開罰5萬到100萬元。有發現可疑疫情時，尤其豬隻出現血痢、全身性出血時，應該立即主動與動保處聯繫。

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