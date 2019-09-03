84歲老翁騎了80公里山區迷航 2天後被尋獲直喊...

2019-09-03 13:06

〔記者萬于甄／台南報導〕高雄一名84歲黃姓老翁上個月31日騎機車在山區摔倒受傷，當下雖趕緊打給女兒，但其因迷路說不出地點又隨即失去聯絡，讓家屬著急報警，原來老翁竟騎到7、80公里外的台南大內，且在山區待了2天都未進食，所幸平安尋獲，老翁當下也直喊「蚊子好多」，讓員警感到不可思議。

黃姓老翁上個月31日從高雄大社前往前金區探視女兒後，卻在返家途中摔車受傷，黃翁雖趕緊打電話向女兒求救，但因迷路說不出地點，手機也因無訊後失去聯絡，讓家屬相當著急，趕緊向高雄警方報案，警方查出黃翁最後發話地點竟在台南大內，隨即通報台南善化分局協尋。

善化警方獲報後，動員善化、茄拔、新市、潭頂、港口所等警力任務編組共12人，以一組2人的方式在山區地毯式搜尋，搜尋2天最後在大內二溪里大匏崙曾文溪畔發現黃姓老翁。

警方表示，黃姓老翁被發現在俗稱「鬼仔潭」的路上，其疑因摔車滾落30公尺處斜坡，尋獲時老翁動彈不得，全身衣服濕透、身體虛弱、意識有些模糊，且四肢多處擦傷，所幸並無大礙，緊急聯絡救護車到場送往柳營奇美醫院就醫，也通知家屬到醫院照顧。

警方指出，黃翁事後無法說明為何會從高雄市區騎到80多公里外的台南大內山區，因其倒臥在山區等待救援足足2天未進食、喝水，看見員警後除只想趕緊吃東西填飽肚子、喝水，直呼「山區蚊子好多」，老翁家屬接獲通知也如釋重負，感謝警方積極協尋找回親人。

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