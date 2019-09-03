白色教堂、方舟教堂、水晶教堂之後 台南又有空中教堂...

2019-09-03 12:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕特殊的教堂常成為熱門景點，台南玉井的山林內有白色教堂、方舟教堂，濱海的北門則是水晶教堂，都遠近馳名，而緊鄰都會區的歸仁，最近也新增了一座空中教堂，就興建在5樓上，可鳥瞰往返車流，引起矚目。

這處空中教堂位在飯店上，業者王錫傳是3年前206地震的受災戶，重建後，6月中旬全新開幕。

飯店就在當地重要道路182線上，平時車流頻繁，建造於大樓上的空中教堂，格外引起注意，居高臨下的景致如何，也令人好奇。

這座空中教堂取名為「嘉德麗雅園」，建造在5樓的露天廣場上，之前採預約制，提供拍婚紗、辦婚禮，今年中秋夜，業者將舉辦應景的巴比Q活動，首度對外開放。

在嘉德麗雅園旁邊，業者也設計了復古的紅瓦埕，搭配傳統的神明廳，空間規劃上，等於與教堂中西合璧。

白色教堂位於玉井區層林的隱田山房裡，方舟教堂則在三埔里，外型以莫拉克風災漂流木所打造，各具特色，吸引遊客造訪。

北門的水晶教堂，由雲嘉南濱海國家風景區管理處興建，因特殊造型，話題性十足，成功帶動當地觀光。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法