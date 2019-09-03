五星旗飄揚綠地！台南新營驚爆出現「共產天后宮」

2019-09-03 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕彰化縣2018年被爆二水鄉「碧雲禪寺」變成「共產主義神殿」，百年佛寺竟被中共的統戰標語和毛澤東、周恩來的肖像所取代，該寺廟目前已被拆除，但在台南市新營區竟被爆出也存在「共產天后宮」。

台南市立委王定宇在臉書披露，在台南有間掛著「共產黨」名義的「廟」，從王公布的照片中可見，廟方在門口匾額用簡體字寫著「台灣人民共產黨，兩岸一家過好日子」，並註明是天后宮，建築均是以鐵皮搭建而成，全漆成醒目紅色，旁邊還有2根升旗桿，有2面五星旗隨風飄揚。

王定宇批評，絕大多數的宗教信仰都是良善且真實、慈悲的，台南這間掛著「共產黨」名義的「廟」，難道不知道「共產黨」是無神論者，且中共現在如火如荼在拆廟毀神像，王質疑，這間掛著五星旗的「廟」，是在為「共產黨」服務？還是為神明存在？

不少網友看到這幅景象，均感到相當憤怒，紛紛留言指出「綠地開出的一朵紅花」、「違章建築該拆除了」、「新加坡有立法，沒申請許可懸掛外國國旗是要受罰的！」、「國家機器動起來」、「因為中共不給開壇，只好跑來台灣開壇，騙騙香油錢！」、「這間廟有可能沒有申請什麼的建設」、「合理懷疑這些都有領統戰補助款」、「裝神弄鬼的」、「中國只能拜習神」。

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