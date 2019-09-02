老屋美食、錢湯 在東京巷弄體驗台南風情

2019-09-02 22:29

〔駐日特派員林翠儀／東京2日報導〕台南市觀光行銷主動出擊，首次將原汁原味的台南特產美食、錢湯搬到東京的巷弄內，2日起舉辦為期半個月的「消除疲勞的週末台南遊」活動，讓東京人親身體驗台南的魅力，進而產生造訪台南的興趣。帶著台南吉祥物「紅椅頭」到東京行銷的副市長王時思表示，台南的賣點除了美食和文化之外，輕鬆自在的生活步調也很具魅力，希望能吸引講究效率和速度的東京人利用週末到台南消除疲勞。

有別於一般靜態展覽的觀光宣傳方式，「台南遊」活動除了台南特產、文創商品展示會之外，還借用日本「錢湯」（公共澡堂）舉辦台南風錢湯體驗。

展示會地點位於東京丸之內的「GOOD DESIGN Marunouchi」，時間從2日至16日，現場以台南廟口常見的紅色塑膠椅「紅椅頭」當做展示台座，每張椅子上都放置了各項台南特產和文創商品，包括現在最夯的台南限定商品「成功洋芋片」、「至聖點心麵」等。

特別企畫的台南風錢湯體驗，借用位於杉並區巷弄內的錢湯「天狗湯」，以小型紅椅頭、紅臉盆和台南美食照等裝點得充滿台南味，體驗時間到8日為止，期間將安排台南親善大使、作家一青妙和日本建築師渡邊義孝暢談台南體驗與台南的日式建築。

王時思表示，這次的體驗活動主要邀請日本媒體、旅遊部落客和觀光行銷等相關人士參加，全程採預約制，目前預約均已滿檔。今天首次活動還加碼包下杉並區一間老屋改裝的咖啡廳「松庵文庫」，提供鹽水意麵、蒲燒虱目魚、烏魚子等美食讓參加者品嚐，王時思強調到台南不是一天3餐，而是一天7、8餐，要準備另一個胃才夠用。

台南市從2015年起在大阪舉辦多次觀光宣傳活動，並已連兩年獲邀參加大阪中之島燈會展出，這次是台南市首次進軍東京，王時思表示，她也非常緊張，想摸清楚東京人喜歡怎樣的旅行，她覺得東京講究效率和速度，和台南的優閒自在剛好成對比，所以透過台南風錢湯體驗，並不是要宣傳泡湯行程，而是讓東京人感受台南悠哉的氣氛，進而引起他們的好奇想到台南一探究竟。

對於出門習慣大眾交通系統的東京人，台南的交通可能會是一種考驗，但王時思表示，日本旅客若是利用週末到台南進行3天2夜的旅遊，其實在市區移動非常方便，利用走路或單車就可以達到的範圍，若要到郊區則推薦搭乘觀光計程車。王時思還說，台南人都很友善熱情，在路上問路經常會遇到熱心民眾直接把人載到目的地。

台南進軍東京也具有放眼明年奧運商機的野心，王時思表示，今年先來打底摸清楚狀況，了解東京人會喜歡什麼活動，至少要讓他們對台南留下印象，下次要去台灣時，將台南列入選擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法