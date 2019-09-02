護理系「嘟教授」冒簽研究計畫 涉偽造文書遭訴

2019-09-02 19:01

〔記者黃捷／台北報導〕被學生暱稱為「嘟教授」的台南市中華醫事科技大學護理系前主任洪芸櫻，為申請一項研究計畫案，竟未經同意將一名葉姓醫師列為計畫主持人，並自行代葉男簽名，台北地檢署認定涉犯偽造文書，今將她起訴。

韓劇「來自星星的你」爆紅，由金秀賢飾演的「都教授」教學嚴格又帥氣，深受哈韓族們的喜愛，而洪芸櫻也因為教學嚴格，因而被學生暱稱為「嘟教授」，擔任中華醫事科技大學護理系前主任期間，替夜間部友人安排槍手代為實習、考試，因而遭解除職務。

而洪女爭議事件不只一起，她另遭檢舉於2013年間，向國軍高雄總醫院申請主題為「肥胖」的研究計畫，探討如何利用「經絡原穴」治療肥胖，她透過友人找上葉姓醫師，希望能由葉擔任計畫主持人，但在葉尚未同意時，洪女就擅自在計畫書中簽下葉的名字並送件。

葉一直被蒙在鼓裡，直到研究計畫審核通過，葉接到通知才驚覺遭洪女冒簽名，氣得提告詐欺、偽造文書及違反個人資料保護法。

洪女到案後承認冒簽，但辯稱因計畫案申請期限將至，時間緊迫才未向葉做好確認。但檢察官認為冒簽屬實，已涉犯偽造文書罪，今偵結將她起訴，另她被控詐欺、個資法部分，則因該計畫並未獲得研究經費，遂認定罪嫌不足處分不起訴。

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