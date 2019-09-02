台南擴大現金補助 資源回收享最高3500元補助

2019-09-02 15:13

〔記者蔡文居／台南報導〕為提升資收物回收再利用，推動循環經濟，同時兼顧資收個體戶收入，台南市環保局編列經費擴大補貼台南資收個體戶中的中低收入戶、低收入戶、領取中低老人生活津貼資格者及身心障礙者，每人每月最高補助3500元。

環保局表示，這項補助措施，於今年2月開始實施，當時是每人每月補助上限2000元，今年8月起提高到每人每月3500元，並調整各項回收物的價金。

環保局表示，台南市資源回收個體戶，回收應回收廢棄物容器類、紙容器、電池、照明光源等可額外獲得5~29元現金補助；另廢輪胎、家電及資訊物品等，每件可獲得20～30元補助費用，上限每人每月新台幣3500元。

補助對象請先向各區清潔隊報名經核定後，核發資源回收關懷計畫存摺，其後帶著存摺，將回收物交予各區清潔隊（需前往各區隊），若為兌換活動日，除可以獲得宣導品，環保局依回收項目，提供額外之現金補助。

參與藏金閣兌換常客岳媽媽表示，自己是中低收入戶，較有價值的回收物會拿至回收商變賣，若回收物價格下跌，變賣回收價金不多。另外紙容器、玻璃容器等回收商較不願意回收，她會將這些回收物拿至藏金閣參加培養土兌換，領取培養土，未來若可以獲得補助現金，對生活不無小補提高收入，減輕生活一點負擔，也可以幫孩子加菜，吃營養一點。

環保局表示，補助款至12月或用罄為止，歡迎符合資格從事資源回收個體戶踴躍報名，加入回收行列。洽詢環保局專線（06）2686751分機301~303洽詢。

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